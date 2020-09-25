السماح بـ ” تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ” .. تعرف ضوابط ومعايير التسجيل

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالسماح بـ” تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ” وفق شروط وضوابط ومعايير حددتها الهيئة والتي نشرتها صحيفة أم القرى اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020م، كما نشرت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو سلطت فيه الضوء على القرار.

تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء للشركات العائلية كعلامة تجارية

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإنه يجب أن تتوفر الضوابط والمعايير التالية للتسجيل :

أن تُستوفى شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدمًا في سجل تجاري موجود سابقًا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي، كنسق الخط، أو الرسم الهندسي، أو الشكل المكتوب به، أو غيره.

أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع، أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

في حال كان الاسم العائلي منتشرًا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

يستثنى من القرار، تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع، والمتكرر في مجال تجارة المنتجات، أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

كما يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل، والعشائر ذات الانتشار الواسع.

تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسمًا عائليًّا.

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