شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزامل" يوضح كيف يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الداعية والفقيه الشيخ عبد المحسن الزامل كيف يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة. أوضح الداعية والفقيه الشيخ عبد المحسن الزامل كيف يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة. وقال الزامل خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" يوم القيامة القرآن والصيام يشفعان لصاحبها، فيقول الصيام أظمأته بالهواجر ويقول القرآن أسهرت ليله ". وأشار الزامل:" القرآن يكون يوم القيامة شفيعا لأصحابه " شافع مشفع "، فمن جعله خلفه قاده للنار ومن جعله أمامه ساقه للجنة "، مشددا:" يجب تلاوة القرآن وإتباع ما فيه من أحكام والعمل بها خاصة الأحكام الواجبة ليكون شفيعا وقائدا لصاحبه ".

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