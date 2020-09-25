الجبير يبحث العلاقات الثنائية وتوطيدها مع وزير خارجية نيكارجوا

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيّاً بنظيره وزير خارجية جمهورية نيكارجوا دينيس مونكادا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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