بالفيديو.. «الإسكان» تجذب أنظار المواطنين بـ«أنا سعودي» احتفالًا باليوم الوطني

خطف فيديو "أنا سعودي" الذي أنتجته وزارة الإسكان بمناسبة اليوم الوطني الـ90، الأنظار على مستوى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهد تداولاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، نظير الفكرة المختلفة وغير المألوفة مقارنة بالأعمال الأخرى التي تم انتاجها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ويستعرض العمل تطورات مراحل ومعالم البناء في المملكة بكلمات للشاعر "قوس" وألحان "راكان" وتغنّى بها المطرب الشاب "عايض"، تصف الماضي الجميل والحاضر المزدهر والمستقبل الواعد للمواطنين، وما تحقق من أمجاد ومنجزات وطنية لامست حياة الأسرة السعودية منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً إلى العهد الحالي.

وتطرّق الفيديو الذي لامس وجدان السعوديين بكلماته الحماسية، التغيرات التي طرأت على أساليب البناء السعودي منذ عهد الأجداد الذين بنوا بيوتاً لهم من لبنات الطين في القرى والأحياء الصغيرة وبنمط عمراني يعكس تراث كل منطقة، حتى تطوّر العمران إلى البناء المسلح الحديث والشقق والبيوت العصرية والأبراج الشاهقة التي تعتبر أيقونة تتميز بها المدن السعودية، إلى جانب التقدّم الذي يشهده قطاع الإسكان في المملكة.

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ووجّه عمل "أنا سعودي" رسالة سلام للآباء والأجداد أبناء هذه الأرض الذين بذلوا أرواحهم لوطنهم لننعم فيه اليوم بالأمن والأمان تحت قيادة حكيمة ورؤية طموحة وشعب عظيم.

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