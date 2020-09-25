اليوم الوطني / جامعة حفر الباطن تحتفي باليوم الوطني الـ 90



حفرالباطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

احتفت جامعة حفر الباطن باليوم الوطني الـ 90، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهدت فعاليات الاحتفاء، معرضا فنيا تحت شعار "وطني هو المجد"، يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.

كما تشمل الفعاليات مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأمسيات الشعرية.

// انتهى //

20:51ت م

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