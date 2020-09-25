اليوم الوطني / مباراة ودية بين رابطة فرق الأحياء بالمدينة المنورة والأحساء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90



المدينة المنورة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أقيمت في المدينة المنورة أمس مباراة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 بين فريقي "الرمح" بطل رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمدينة المنورة و"الأجيال" من الجبيل بطل رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالأحساء, بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمدينة المنورة يوسف الحربي وعضو مجلس إدارة جمعية قدامى اللاعبين بالمدينة عيضة المدني.

وفي نهاية المباراة التي شهدت بين الشوطين إلقاء أناشيد وأهازيج وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 ، توج فريق الأجيال بالكأس بعد فوزه على فريق الرمح بركلات الترجيح, بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

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20:51ت م

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