السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1143 إصابة و 4 وفيات بفيروس كورونا المستجد



بيروت 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

// انتهى //

20:32ت م

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بيروت 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 33962 إصابات.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.// انتهى //20:32ت م0120

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