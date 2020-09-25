شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بحوزتهما 398 ألف قرص «أمفيتامين» بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الأمفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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