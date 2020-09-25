محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 08:27 PM استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي Advertisements "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا ،

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