لاستفادة الأرملة من الضمان الاجتماعي.. «التنمية الاجتماعية» تحدد 3 شروط

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الأرملة لها الحق في التسجيل بالضمان الاجتماعي وفقًا لشروط معينة، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «لو سمحت.. المرأة الأرملة وأولادها اليتامى هل تقدر تسجل بالضمان الاجتماعي علمًا بأنه ينزل لها تأمينات اجتماعية والمبلغ 1400؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» قائلًا: «يشترط للأرملة وأيتامها ألا يكون الاسم مسجلًا في التأمينات الاجتماعية، عدم وجود سجلات تجارية أو عمالة مهنية، ألا يتجاوز الدخل الحد المانع».

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