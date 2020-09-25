الوزارة تطرقت للسجلات التجارية والعمالة المهنية..
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الأرملة لها الحق في التسجيل بالضمان الاجتماعي وفقًا لشروط معينة، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «لو سمحت.. المرأة الأرملة وأولادها اليتامى هل تقدر تسجل بالضمان الاجتماعي علمًا بأنه ينزل لها تأمينات اجتماعية والمبلغ 1400؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» قائلًا: «يشترط للأرملة وأيتامها ألا يكون الاسم مسجلًا في التأمينات الاجتماعية، عدم وجود سجلات تجارية أو عمالة مهنية، ألا يتجاوز الدخل الحد المانع».
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن.. تعرف على شروط إضافة الأبناء من الأرملة أو المطلقة
حساب المواطن يجدد التذكير بـ4 خطوات لرفع مستندات الأرملة
كانت هذه تفاصيل خبر لاستفادة الأرملة من الضمان الاجتماعي.. «التنمية الاجتماعية» تحدد 3 شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.