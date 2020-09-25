أحدث حصيلة لإصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. مكة والمدينة في المقدمة

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 86 حالة إصابة؛ تلتها المدينة المنورة بـ46 حالة، ثم الدمام 32 حالة، فالرياض 30 حالة.

وجاءت ينبع في المرتبة التالية بـ26 حالة، ثم الهفوف 18، والظهران 18، وحائل 16، وجدة 14، وعرعر 11 حالة، ثم خميس مشيط 10، وبلجرشي 9، والقطيف 9، والطائف 8، ثم الجبيل 7 إصابات جديدة، وكل من (المبرز وأبها وبللسمر) 6 إصابات جديدة في كل منها.

وسجلت كل من (ظهران الجنوب والنعيرية وجازان) 5 حالات لكل منها، ثم (وادي الفرع ومهد المهذب وموقق ونجران) بواقع 4 إصابات جديدة لكل منها.

Advertisements

وسجلت كل من (العقيق والمخواة والعيض وخيبر وبريدة وسراة عبيدة وراس تنورة والكامل) 3 إصابات في كل منها، تلتها كل من (المندق وعنيزة والقريات والخفجي وحفر الباطن وأبوعريش وخليص ورفحاء والقويعية والزلفى وشقراء ووادي الدواسر وتبوك) بواقع حالتي إصابة في كل منها.

وجاءت في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإصابات الجديدة كل من: (الحجرة والقوارة والرس وضريه وعيون الجواء ورياض الخبراء وعقلة الصقور وأم الدوم والنماص وبيشة وتبانة وترج والخبر وبقيق وقرية العليا وصفوى والقيصومة والشملي والدرب وبدر الجنوب وشرورة والشعبة وطريف والدرعية وعفيف والدلم والدوادمي والخرج والمجمعة والمزاحمية وضرماء وحوطة بني تميم وتمياء) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا