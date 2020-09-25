السعودية اليوم / أذربيجان تسجل حالتي وفاة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باكو 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أذربيجان حالتي وفاة و101 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 39 ألفا و787 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 37 ألفا و392 حالة، ووفاة 583 حالة.

// انتهى //

16:19ت م

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باكو 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت أذربيجان حالتي وفاة و101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 137 حالة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 39 ألفا و787 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 37 ألفا و392 حالة، ووفاة 583 حالة.// انتهى //16:19ت م0063

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