، الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية ،

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سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.
جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.
وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.
ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.
أمانة المنطقة الشرقية
الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجاريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-25
سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.
جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.
وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.
ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:58 PM
أمانة المنطقة رفعت 7700 طن نفايات خلال جولاتها
سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.
جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.
وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.
ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.
، الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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