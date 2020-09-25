“المواطن” ترصد دخول 53 منشأة عملاقة للسوق السعودي

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

كشف رصد أجرته صحيفة “متابعات الخليج 365” عن دخول 53 منشأة عملاقة يتراوح عدد موظفيها 500 موظف وأكثر إلى السوق السعودي خلال العام الحالي 2020، إذ تحتضن هذه المنشآت أكثر من 26,500 موظف.

9 منشآت شهريًا

ووفقًا لبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية (اطلعت “متابعات الخليج 365” عليها) كان يبلغ عدد المنشآت العملاقة بنهاية العام الماضي 1423 منشأة، إلا أنه بنهاية النصف الأول من العام الحالي أصبح عدد المنشآت 1476 منشأة، بمعدل دخول قرابة 9 منشآت عملاقة شهريًا إلى السوق السعودي.

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انعكاسات جائحة كورونا

أما فيما يختص بالمنشآت “متناهية الصغر” التي يبلغ عدد موظفيها 1 – 4 موظفين، فقد ارتفع عددها العام الحالي إلى 374،830 منشأة، بدخول 13,090 منشأة إلى السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم انتشار جائحة كورونا، بارتفاع المنشآت متناهية الصغر بنسبة 4%، أما المنشآت الصغيرة ممن يتراوح عدد موظفيها بين 5-9 أفراد، فقد ارتفعت بنسبة 8% ليصل عد المنشآت إلى 97،317 منشأة، منها 6841 منشأة جديدة دخلت السوق.

نطاق أكبر وأصغر

وارتفع عدد المنشآت العاملة ممن يتراوح حجمها بين 200 – 299 منشأة بنسبة 6% بدخول 91 منشأة جديدة إلى السوق، ليصل إلى إجمالي عدد المنشآت بنهاية النصف الأول من العام الحالي 1598 منشأة.

أما فيما يختص بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بين 10 – 39 فقد خرجت 850 منشأة من السوق، وبعضها تغير حجمها إلى النطاق الأكبر أو الأصغر، ليصل إجمالي عدد تلك المنشآت 77,076 منشأة.



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