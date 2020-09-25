الصوينع وضع مستشفى يملكه تحت تصرف الصحة فمُنح وسام الملك سلمان

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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روى متابعات الخليج 365 عبد الله الصوينع قصة وضعه المستشفى الذي يملكه تحت تصرف وزارة الصحة مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، فتم منحه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة نظير هذا الموقف.

وقال الصوينع في حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن المستشفى كان قد اقترب موعد افتتاحه، ولكنه فضّل أن تستفيد منه الشؤون الصحية بحائل لمجابهة الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس وقتها.

وأضاف متابعات الخليج 365 الصوينع أنه أكد لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الشمري أن جميع الأجهزة الموجودة في المستشفى تحت تصرفهم حتى إذا رأت وزارة الصحة أن يتم نقلها لأي مستشفى آخر في المملكة.



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