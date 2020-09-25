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للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

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محمد بن مسعود - الدمام - على حساب إشبيلية الإسباني

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب .

للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

بايرن ميونخ كأس السوبر

للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-25

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

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وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442

01:24 AM

على حساب إشبيلية الإسباني

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

، للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي ،
المصدر : الخليج 365

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