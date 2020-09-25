"بن مساعد" ينتقد مشاركة شركات عالمية في اليوم الوطني:" أمر مخجل لا يليق بالمملكة "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): انتقد رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد مشاركة شركات عالمية بأعمال ركيكة في اليوم الوطني ال90 للمملكة. انتقد رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد مشاركة شركات عالمية بأعمال ركيكة في اليوم الوطني ال90 للمملكة. وقال " بن مساعد ":" أكثر من شركة ذات علامة تجارية عالمية شاركت في يومنا الوطني بمقاطع فنية وهذا أمر تسويقي ولكنه في الوقت ذاته شعور طيب ". وأضاف " بن مساعد ":" المشاركة بأعمال ركيكة المحتوى لاتمت لثقافة البلد بصلة لا من ناحية النص ولا طريقة لبس المؤدين أمر مخجل لا يليق لا بقيمة البلد ولا المناسبة ولا بالشركة نفسها ". وكانت احتفالات اليوم الوطني ال90 عمت أرجاء المملكة، حيث احتفل المواطنون بالأعلام والهدايا والألعاب النارية التي أضاءت سماء المملكة، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي لاقت استحسانا من قبل المواطنين.

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