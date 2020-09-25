توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدد الاشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط ضم مدد الاشتراك.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من شروط ضم المدد ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ الستين.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر.

وكانت أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن شروط ضم مدد الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات إلى مدد التقاعد تتضمن:

1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

2-أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

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3-أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4-أن لا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذى على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24-10-1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

5-أن لا يكون المعاش فى النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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