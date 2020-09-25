اليوم الوطني / مجلس شباب منطقة حائل يقيم احتفالاً شبابياً باليوم الوطني 90



حائل 7 صفر 1442هالموافق 24 سبتمبر 2020م واس

أقام مجلس شباب منطقة احتفال شباب حائل باليوم ‏الوطني (90) الذي أقيم بمقر المنزل السعودي التراثي لمعالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد بحي لبدة بمدينة حائل مساء اليوم بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة, وبحضور أمين عام المجلس الدكتور جمال ‏الرويضي.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم ألقى أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال ‏الرويضي كلمة نوه بالمشاعر الوطنية التي تجلت من أبناء وفتيات المنطقة تجاه قيادتهم ووطنهم، وأكدت قوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة, مشيراً إلى حرص مجلس شباب المنطقة لتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتفعيل أطروحة الشباب في كافة المجالات وعلى رأسها عكس مشاعر أبناء المنطقة في اليوم الوطني.

وأكد أن شباب المنطقة يبادلون القيادة الحب والوفاء, مبيناً أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 90 تشمل معرض البيت السعودي والعرضة

وقدم الدكتور الرويضي شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر للشباب, كما شكر معالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد على استضافة الفعاليات في هذا البيت التراثي المتكامل.

بعد ذلك أدت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية، ثم قدمت عدداً من ألوان فن السامري، ثم انطلقت المحاورة الشعرية والتي شارك بها عدد من الشعراء الشباب.

// انتهى //

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حائل 7 صفر 1442هالموافق 24 سبتمبر 2020م واسأقام مجلس شباب منطقة احتفال شباب حائل باليوم ‏الوطني (90) الذي أقيم بمقر المنزل السعودي التراثي لمعالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد بحي لبدة بمدينة حائل مساء اليوم بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة, وبحضور أمين عام المجلس الدكتور جمال ‏الرويضي.وقد بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم ألقى أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال ‏الرويضي كلمة نوه بالمشاعر الوطنية التي تجلت من أبناء وفتيات المنطقة تجاه قيادتهم ووطنهم، وأكدت قوة اللحمة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة, مشيراً إلى حرص مجلس شباب المنطقة لتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتفعيل أطروحة الشباب في كافة المجالات وعلى رأسها عكس مشاعر أبناء المنطقة في اليوم الوطني.وأكد أن شباب المنطقة يبادلون القيادة الحب والوفاء, مبيناً أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 90 تشمل معرض البيت السعودي والعرضة السعودية وفن المحاورة الشعرية ‏وفن السامري والمسابقات.وقدم الدكتور الرويضي شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر للشباب, كما شكر معالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد على استضافة الفعاليات في هذا البيت التراثي المتكامل.بعد ذلك أدت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية، ثم قدمت عدداً من ألوان فن السامري، ثم انطلقت المحاورة الشعرية والتي شارك بها عدد من الشعراء الشباب.// انتهى //00:53ت م0230

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