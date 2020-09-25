اليوم الوطني / أحد المسارحة تحتفل باليوم الوطني



أحد المسارحة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

احتفلت محافظة أحد المسارحة الليلة الماضية باليوم الوطني التسعين للمملكة من خلال فعاليات متنوعة أعدتها بلدية المحافظة ، وسط التزام بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية.

و تضمنت فعاليات الاحتفال استعراضاً لفريق السيارات المعدلة في شوارع المحافظة ، والطيران الشراعي ، وتوزيع الهدايا على المواطنين والمقيمين في الحدائق العامة والمرضى بالمستشفى العام ، فيما استعدت بلدية المسارحة لليوم الوطني من خلال تزيين المداخل والطرق والميادين والحدائق بعقود الزينة والأعلام وصور القيادة واللوحات وتزيين أعمدة الإنارة ، وتركيب الشاشات في الساحات والحدائق لنقل الفعاليات والعروض الفنية الوطنية.

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