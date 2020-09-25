2020-09-25

الطيران الشراعي يحلق في سماء الباحة ابتهاجًا بـ اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - واس

شارك نحو 70 مشاركاً في فعالية الطيران الشراعي، التي نفذت اليوم بمنتزه رغدان في مدينة الباحة، وذلك ‬احتفالا باليوم الوطني ال 90 للمملكة .

وشهدت الفعالية إقبالاً من الأهالي والزوار وسط تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية، فيما تستمر هذه الفعالية لمدة ثلاثة أيام .

كما أقيمت اليوم على مسرح منتزه الأمير حسام بالقيم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة، تضمنت برنامجاً منوعاً للأطفال وفلكلوراً شعبياً، إلى جانب فعالية النافورة الراقصة .

فيما انطلقت مسيرة الدرجات النارية متوشحة بأعلام المملكة وصور القيادة الرشيدة – أعزها الله – لتجوب شوارع مدينة الباحة وصولاً إلى محافظة بلجرشي .

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واستمرت احتفالات الأهالي بمنطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني، حيث شهدت متنزهات المنطقة إقبالا من الأهالي الذين توشحوا بأعلام وشعارات الوطن وصور القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

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