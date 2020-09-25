، جمعية أصدقاء البيئة تقيم أمسية عبر "الزوم" بمناسبة اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عددٍ من المسؤولين.. وشددت على حوكمة أعمال الرقابة

أقامت جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية أمسية بعنوان "أصدقاء البيئة.. أصدقاء الوطن"، عبر تطبيق زوم بمناسبة اليوم الوطني وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين بعددٍ من الجهات الرسمية.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية الهنوف العامر أن برنامج الأمسية استهدف التوعية بأهمية المحافظة على البيئة، سواء البرية أو البحرية، ودور الجهات الحكومية في إدارة النفايات، وأيضًا توعية المجتمع بمفاهيم التطوع وفرص المبادرات البيئية.

وذكر مدير عام إدارة النظافة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور حمد المديني أن أمانة المنطقة الشرقية تستهدف بناء آليات إدارية مؤتمتة تمكنها من إدارة أعمال الرقابة على مشروعات النظافة ورفع الأنقاض وذلك من خلال حوكمة أعمال الرقابة والتماشي مع برنامج التحول البلدي، المنبثق من رؤية المملكة 2030م، وخلق منصة عمل شاملة لكل الأعمال، وخفض التكلفة والجهد، والإبداع وأتمتة الأعمال.

وأكد أن الأمانة تملك منظومة رقابية لرصد المخالفات آليًا ورصد المخالفين والمركبات المخالفة التي تلقى المخلفات عشوائيًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة معهم مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تأهيل شركات القطاع الخاص لنقل النفايات التجارية وضمان بيئة صحية وتمم المراقبة إلكترونيًا.اليوم الوطني