شكرا لقرائتكم الزعاق: نعيش موسم التقلبات الجوية.. احذروا الحساسية الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 الزعاق: نعيش موسم التقلبات الجوية.. احذروا الحساسية الموسمية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، من خطورة الحساسية الموسمية في مثل هذه الأيام، بسبب التقلبات الجوية. وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: يستحسن خلال هذه الأيام : تجنب شرب البارد من السوائل. ضبط درجة التكييف خاصة في الليل. تجنب السباحة في المسابح المكشوفة. وأضاف خالد الزعاق: “نحن نعيش في موسم انتقالي والأجواء فيه متقلبة بما يُسمى عند العامة بموسم (الصفري)، وهو موسم الحساسية الموسمية بجميع أنواعها”.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: نعيش موسم التقلبات الجوية.. احذروا الحساسية الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.