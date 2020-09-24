شكرا لمتابعة خبر عن مجمع تجاري بحائل يخلو من الزحام بعد تطبيق مخالفة التباعد الاجتماعي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، مجمع تجاري بمنطقة حائل يخلو من الزحام الليلة.
وجاء ذلك بعد تطبيق الجهات الأمنية للإجراءات الاحترازية بعد ما حدث أمس في عدم تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
ويذكر أن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في المرة الأولى يعاقب المسؤول أو المنشأة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها فيما تتم معاقبة كل كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.
وتتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية عن المنشأة أو المسؤول عن ذلك وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها للنيابة العامة.
اقرأ أيضًا :
كانت هذه تفاصيل خبر مجمع تجاري بحائل يخلو من الزحام بعد تطبيق مخالفة التباعد الاجتماعي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.