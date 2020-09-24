رئيس لجنة ريادة الأعمال بمجلس الغرف: اليوم الوطني يرسخ الترابط

رفع علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمراء والوزراء ورجال الدولة، وإلى جميع أبناء الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعون، وقال "هذا اليوم يجسد أسمى معاني اللحمة الوطنية ويعكس التماسك والتآلف بين نسيج الشعب السعودي، ويرسخ ترابط ووحدة دوت الخليج وهو ملحمة في حبه والانتماء له والالتفاف حول قيادته، ومناسبة لشحذ الهمم وتحفيز العمل والبناء".

وأضاف أن "المملكة تسير على طريق التنمية الشاملة اقتصاديًا ومجتمعيًا في ظل رؤية 2030، وأن القيادة تسعى لبناء الدولة الحديثة بكل مكوناتها، من علم ومعرفة وتطوير للبنية التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة المؤسسات، لتكون أكثر مرونة وفعالية للقيام بدورها في تسريع مسارات التنمية وتعظيم الموارد المالية وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، وإرساء قواعد النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مثمنًا في الوقت ذاته ثقة القيادة في الشباب، وفي آليات تمكين المشروعات الريادية الناشئة والصغيرة والذي يسهم بدوره في زيادة مساهمتها في المحتوى المحلي وتوليد فرص العمل.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمواطن وترسيخ دعائم التنمية هما ركيزتا عهد الملك سلمان الذي يقود مسيرة البناء والرخاء في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، ومجتمع حيوي منفتح على العالم، يحافظ على هويته وثقافته وقيمه.

وقال إن ذكرى اليوم الوطني تأتي في ظل أوضاع إقليمية وعالمية مضطربة تستدعي اليقظة والتعامل بوعي مع تلك المتغيرات مقدراً لأبناء دوت الخليج البواسل المرابطين بالحد الجنوبي دورهم في الحفاظ على استقراره ومقدراته، داعياً الشباب من أبناء وبنات دوت الخليج أن يفخروا ويعتزوا به وأن يلتفوا حول قيادته، وأن يشاركوا في مسيرة البناء والتنمية، متمسكين بقيم العمل والبناء.