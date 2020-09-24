معادن تهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

بمناسبة اليوم الوطني 90، تقدم الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساعد بن سليمان العوهلي بالنيابة عن كافة منسوبي معادن بأسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الحكومة الرشيدة وشعب المملكة.

وقال المهندس العوهلي "أصبحت معادن اليوم بشراكاتها العالمية وفي زمن قياسيّ الشركة القيادية لتطوير صناعة التعدين بالمملكة لتدعم الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 15 شركة تعدين في العالم، حيث أصبح من الواضح بوادر المنفعة من قطاع التعدين في دعم تنويع مستدام لمكونات الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص وظيفية مجدية ذات محتوى لأبناء وبنات دوت الخليج".

يذكر أن قـصّة النجاح النموذجية في معادن تسجل للمملكة في وضع الأسس لتطوير قطاع اقتصادي واعد وجديد، وفي الخصخصة، وفي تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، كذلك تطوير المناطق الأقل نمواً في دوت الخليج، إلى جانب جلب تقنية ومعرفة متطورة حديثة وجديدة للمملكة، إضافة الى تأسيس مدن صناعية عصرية متخصصة، تصب جميعها في تحقيق أهداف وطنية تسعى الحكومة لتحقيقها في قطاعات اقتصادية عـدة ضمن رؤية المملكة 2030.