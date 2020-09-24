وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

وقال "واصلت المملكة ولله الحمد الازدهار والنماء والتقدم على الأصعدة كافة بقيم العدالة ورسوخ المبادئ وحزم المواقف والعطاء الإنساني، وبهمة عالية وبتكاتف الشعب السعودي الوفي، وعمل وبذل من قيادة حكيمة، منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى هذا العهد الزاهر عهد التنمية المستدامة والتطور الشمولي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".
وبين أنه وبفضل من الله ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واصل المرفق العدلي تطوره في جميع قطاعاته - القضاء والتنفيذ والتوثيق والمصالحة - لخدمة المستفيدين، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة المتقنة، ورفع كفاءة الأداء، وتم تطبيق مشروعات ومبادرات شمولية في التطوير الإجرائي والموضوعي.
وأكد أن المملكة بعون الله وتوفيقه تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية، برؤية طموحة لتكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة، بهمة عالية وطموحات واثقة وعزيمة صادقة.
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