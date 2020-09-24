وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابة عن منسوبي المرفق العدلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال "واصلت المملكة ولله الحمد الازدهار والنماء والتقدم على الأصعدة كافة بقيم العدالة ورسوخ المبادئ وحزم المواقف والعطاء الإنساني، وبهمة عالية وبتكاتف الشعب السعودي الوفي، وعمل وبذل من قيادة حكيمة، منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى هذا العهد الزاهر عهد التنمية المستدامة والتطور الشمولي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".

وبين أنه وبفضل من الله ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واصل المرفق العدلي تطوره في جميع قطاعاته - القضاء والتنفيذ والتوثيق والمصالحة - لخدمة المستفيدين، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة المتقنة، ورفع كفاءة الأداء، وتم تطبيق مشروعات ومبادرات شمولية في التطوير الإجرائي والموضوعي.

وأكد أن المملكة بعون الله وتوفيقه تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية، برؤية طموحة لتكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة، بهمة عالية وطموحات واثقة وعزيمة صادقة.