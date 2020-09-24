محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 201,411 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:58 PM Advertisements عدد الوفيات بلغ 201,411 "كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة "كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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