السعودية | 190 دراجاً يشاركون في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شارك مساء اليوم 190 دراجاً و280 سيارة معدلة في مسيرة الدراجات النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ90 للمملكة التي ينظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بعنوان “تحيا السعودية” وذلك في كورنيش مدينة الخبر.

وعبر أهالي المنطقة وزوارها عن فرحتهم وإشادتهم بهذه الفعاليات الوطنية, التي رفع المشاركون خلالها علم المملكة عالياً وهم يحملون صور ولاة الأمر مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

مما يذكر أن مبادرة “تحيا السعودية” تختتم فعالياتها غداً مسلطة الضوء في فعالياتها وبرامجها على مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- حتى العهد الحاضر.



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