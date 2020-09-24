القبض على قائد صفّ مركبته على رصيف كورنيش جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن القبض على قائد المركبة صفّ مركبته فوق الرصيف بكورنيش بجدة. أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن القبض على قائد المركبة صفّ مركبته فوق الرصيف بكورنيش بجدة. وأكدت إدارة المرور، أنه تمت إحالة قائد المركربة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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