شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: الإهمال سيؤذينا.. لا تسمحوا للوباء بالانتشار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبًا بعدم السماح بانتشار الوباء.

وأكد وزير الصحة، أن الالتزام هو سلاحتنا والإهمال سيؤذينا، ، مشيرًا إلى أن أرقام كورونا في المملكة أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.

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وأضاف: " لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم".

من جانبه، انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الازدحام الذي حدث خلال احتفالات اليوم الوطني الـ90، وتجاوز البعض للاحترازات الوقائية.