شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يكشفون جهود المملكة لإعادتهم من الخارج في ظل جائحة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عدد من المواطنين الذين كانوا خارج المملكة في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جهود المملكة التي بذلتها لإعادتهم إلى البلاد.

وقال المواطنون في فيديو نشرته وزارة الاتصالات، إنهم تفاجأوا بقرارات سريعة خلال إقامتهم خارج المملكة، ومنها عدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف وإغلاق البلد.

وأضافوا أن القرارات التي كانت تتخذها المملكة جعلتهم يشعروا بالفخر ببلادهم، مشيرين إلى أن التواصل معهم بعد إطلاق مبادرة "عودة آمنة" كان سريعا.

وأشارو إلى أنهم بعد وصولهم إلى المملكة شعروا بالأمن، معبرين عن فخرهم بالمملكة وما قامت به من أجلهم.