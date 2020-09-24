شكرا لمتابعة خبر عن أهم فعاليات اليوم الوطني الـ90 بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقامت الرياض اليوم الخميس العديد من الفعاليات والبرامج الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة.

وانتشرت الفعاليات في عدد من المواقع بالرياض، من بينها واحة الملك سلمان للعلوم في العليا، وساحة العَلَم بالدرعية، وواجهة الرياض طريق المطار، وحديقة الملك عبد الله بالملز، وغيرها:

أولا.. واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا: تشتمل العالية على: معرض مصوّر، ورسومات تشكيلية، وحافلات تعليمية، ومكتبة متنقلة، بالإضافة إلى عرضة سعوديّة، حيث تنظمها أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز، وتبدأ عند الخامسة مساء وتستمر حتى العاشرة ليلاً.

ثانيا.. واجهة الرياض: تبدأ فعاليات الفولكلور الشعبي، العروض من الساعة 6:60 م وتستمر حتى الحادية عشرة ليلاً.

ثالثا.. يو ووك: تحتوي على الفعالية العرضة السعودية، وعروضا موسيقية، وفعالية لف السعودية، إلى جانب توفر أكشاك " صنع في السعودية ".

رابعا.. الرياض بارك: يقام به معرض مصور وحيّ عن تاريخ العلم السعودي منذ ظهوره في الدولة السعودية الأولى وحتى الآن وذلك بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، إلى جانب فعالية معرض الصور بعنوان " ملامح وأماكن سعودية " بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

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