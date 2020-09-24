الأوقاف برام الله: لا جديد حتى اللحظة بشأن رحلات العمرة

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله حسام أبو الرب، أنه لا جديد حتى هذه اللحظة فيما يخص رحلات العمرة، وأنه لا يوجد شيء رسمي وصل الوزارة من السعودية بخصوص رحلات العمرة، ولا يوجد وضوح بماهية الآليات التي سيتم العمل بها رسميًا في حال البدء بتسيير الرحلات مجددًا.

وأوضح أبو الرب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "سوا"، اليوم الخميس، أن ما صدر بخصوص عودة رحلات العمرة علمنا به عبر المواقع الإخبارية، ولم يصل أي قرارات رسمية لوزارة الأوقاف.

وقال: "من خلال تواصلنا مع بعض الجهات غير الرسمية في السعودية ولا سيما شركات الحج والوكلاء، علمنا أنه في حال كانت هناك عودة لرحلات العمرة ستكون على ثلاث مراحل، الأولى ستبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الجاري وتقتصر على المقيمين في المملكة السعودية وبأعداد محدودة جدًا ضمن بروتوكولات صحية ووقائية لأداء العمرة، وستكون مرحلة تجريبية تتبعها حالة تقييم".

وتابع: "المرحلة الثانية تتسع بها أعداد المعتمرين، بحيث تقتصر أيضاً على المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فتح المجال والسماح للمعتمرين من كافة البلدان على أن تكون تلك الدول مصنفة خضراء أي لا يوجد بها انتشار كثيف من الإصابات كورونا ، وضمن بروتوكولات صحية خاصة".

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وأردف أبو الرب: "نترقب التعليمات التي ستصدر عن الجهات الرسمية السعودية ووزارة الأوقاف بالتعاون مع سفارة فلسطين في السعودية ووزارة الخارجية، لوضع ضوابط في حال تم إقرار العودة للرحلات".

وقال: "أنصح المواطنين عدم القيام بأي خطوات يترتب عليها تكاليف معينة أو التزامات مالية، لأنه لا يوجد أي شيء واضح حتى اللحظة".

وشدد أبو الرب على أن شركات الحج والعمرة مرخصة وتلتزم بتعليمات وزارة الأوقاف ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب، وكل الأوراق المطلوبة لتسيير الرحلات تكون رسمية، أما "العمل مع بعض المواقع غير الرسمية والسماسرة فأنصح المواطنين عدم التعامل معهم تحت أي ظرف".