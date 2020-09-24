بموافقة ملكية.. منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين

نظير إسهاماتهم في عمليات إعادة الأمل

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات إعادة الأمل. وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي اضغط هنا: اقرأ أيضًا: بموافقة ملكية.. منح الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

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