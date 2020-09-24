بالفيديو.. «الداخلية» تذكر بعقوبة تجمع المتسوقين والعاملين داخل أو خارج المحل التجاري

جددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، التذكير بأن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، يبلغ 5 آلاف ريال لكل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

وبينت الوزارة عبر فيديو جرافيك نشرته حساب الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عبر تويتر، أن العقوبة التي ستطبق حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تبلغ 10 آلاف ريال، وأوضحت أنه ستتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأبانت الوزارة أنه في حال كانت المؤسسة المخالفة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، فإنه سيتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وسيتم إغلاقها لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة.

Advertisements

وشددت الوزارة على أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فسيتم إبعاده من المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على أداء العمرة والزيارة تدريجيًا

«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فحص كورونا للرحلات الداخلية