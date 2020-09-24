شكرا لقرائتكم خبر عن منح أوسمة لـ 342 ضابطاً و330 فرداً من "الحرس الوطني" و1486 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل".

وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات "إعادة الأمل".

وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي:مستحقي الاوسمة.pdf