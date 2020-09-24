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أجرى فريق طبي مختص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير، عملية نوعية ومتقدمة لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة، دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح وأجريت العملية لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عاماً، كانت تعاني من ضيق شديد بالأورطي.
وقال قائد الفريق الطبي استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري: العملية تكللت بالنجاح.
ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم.
يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في مراحله التشغيلية، بغرض الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى مراكز أخرى خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 05:37 PM
لمريضة ستينية كانت تعاني من ضيق شديد بـ"الأورطي"
أجرى فريق طبي مختص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير، عملية نوعية ومتقدمة لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة، دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح وأجريت العملية لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عاماً، كانت تعاني من ضيق شديد بالأورطي.
وقال قائد الفريق الطبي استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري: العملية تكللت بالنجاح.
ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم.
يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في مراحله التشغيلية، بغرض الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى مراكز أخرى خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً.
، نجاح زراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز القلب بأبها ،
المصدر : الخليج 365
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