شكرا لمتابعة خبر عن أهرامات مصر الثلاثة تتزين بعلم المملكة احتفاءً باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزينت أهرامات مصر الثلاثة يوم أمس، الأربعاء، بعلم المملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

ومن جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، أن الشكل الذى ظهرت عليه الأهرمات يوم أمس تدل على قوة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات التي تربط القيادتين والشعبين السعودي والمصري قوية، مؤكداً أن المملكة ومصر هما جناحا الأمة العربية.