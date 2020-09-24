شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التجارة: نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيا بشرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة عن طرق نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيا، بأن ذلك يتم بشرطان.

وأوضحت وزارة التجارة ردا على استفسار، وصل إليها في هذا الشأن، بأنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

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وتابعت بظانه يشترط لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وأن لا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.