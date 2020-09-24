«الخطوط السعودية» تفسِّر عدم تطبيق التباعد بدرجتي الأعمال والأولى

كشفت الخطوط السعودية، أسباب عدم وجود تباعد اجتماعي على درجتي الأعمال والأولى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لماذا يوجد تباعد في درجة الضيافة وليس موجود تباعد بدرجة الأعمال؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على موقع «تويتر» موضحًا: «حرصًا من السعودية على سلامة ضيوفها الكرام وتطبيقًا للقرارات الاحترازية تطبق السعودية التباعد الاجتماعي في المقاعد على درجة الضيافة فقط».

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وأضاف: «أما درجتا ( الأعمال / الأولى ) فلا يوجد تباعد لوجود مساحة كافية مع توفير كل احتياجات وأدوات السلامة».

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