«الخطوط السعودية» تفسِّر عدم تطبيق التباعد بدرجتي الأعمال والأولى

تطرقت للإجراءات والقرارات الاحترازية..
كشفت الخطوط السعودية، أسباب عدم وجود تباعد اجتماعي على درجتي الأعمال والأولى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لماذا يوجد تباعد في درجة الضيافة وليس موجود تباعد بدرجة الأعمال؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على موقع «تويتر» موضحًا: «حرصًا من السعودية على سلامة ضيوفها الكرام وتطبيقًا للقرارات الاحترازية تطبق السعودية التباعد الاجتماعي في المقاعد على درجة الضيافة فقط».
وأضاف: «أما درجتا ( الأعمال / الأولى ) فلا يوجد تباعد لوجود مساحة كافية مع توفير كل احتياجات وأدوات السلامة».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» تفسِّر عدم تطبيق التباعد بدرجتي الأعمال والأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.