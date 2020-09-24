اليوم الوطني / الأحساء تحتفي باليوم الوطني



الأحساء 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

احتفى أهالي محافظة الأحساء باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وازدانت الشوارع والطرق والميادين والحدائق والأسواق في المحافظة بأعلام المملكة والرايات الخضراء واللوحات التي تحمل شعار المملكة، وتتضمن عبارات الحب والولاء للوطن وولاة الأمر -حفظهم الله- ، وكلمات تتعلق بهذه المناسبة العزيزة.

وشهدت مظاهر الاحتفاء تركيب اللوحات والمجسمات المميزة بالإضاءات الخضراء، وإقامة عدد من الفعاليات في الحدائق والأسواق بمشاركة الأهالي وأطفالهم الذين فرحوا برفع أعلام الوطن ، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:26ت م

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