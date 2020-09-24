السعودية اليوم / الفلبين تسجل 2180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 2180 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبينت انها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 5127 حالة.

// انتهى //

16:23ت م

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مانيلا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 2180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 296 ألفا و755 حالة.وبينت انها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 5127 حالة.// انتهى //16:23ت م0088

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