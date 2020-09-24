اليوم الوطني / "الرسم بالألوان الزيتية" ورشة عمل بفنون نجران



نجران 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران أمس ورشة عمل فنية بعنوان "الرسم بالألوان الزيتية"، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة بمدينة نجران .

وأوضح مدير الجمعية علي ناشر كزمان أن الورشة اشتملت على أساسيات الرسم بالألوان الزيتية، واستخدام الخامات والأدوات المطلوبة والمستخدمة في هذا النوع من الرسم، إلى جانب تطبيقات عملية للمتدربين والمتدربات، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي انطلاقًا من دعم وتنمية مهارات الفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات بالمنطقة .

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16:22ت م

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