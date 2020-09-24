اليوم الوطني / أهالي القطيف يحتفون باليوم الوطني الـ 90



القطيف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

احتفى أهالي محافظة القطيف باليوم الوطني الـ 90 للمملكة وسط مظاهر كساها اللون الأخضر على امتداد الطرق والميادين والحدائق .

وشهد الاحتفاء فعاليات "بالألوان أرسم وطني" بتنظيم من بلدية المحافظة وبرنامج الرعاية والتأهيل "بناء"، شارك فيها أكثر من 500 طفل، ومسابقة "وطن التنمية والازدهار"، وإطلاق مبادرة "بيتك أخضر" تستهدف البلدية من خلالها توزيع 2500 شتلة على المنازل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات لفرق المشاة والدراجات الهوائية والدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية بالواجهة البحرية.

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16:04ت م

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