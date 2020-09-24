اليوم الوطني / محافظة القريات تحتفل باليوم الوطني



القريات 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

احتفت محافظة القريات أمس باليوم الوطني التسعين للمملكة بحضور المحافظ عبدالله بن صالح الجاسر.

واشتملت الفعاليات على معرض للفنون التشكيلية, وجدارية وطنية تحوي صوراً وعبارات وطنية, وأجنحة الأسر المنتجة، والأسر الحِرَفية، إلى جانب (أوبريت) وطني بعنوان "دار التوحيد", وعروض شعبية.

// انتهى //

16:03ت م

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