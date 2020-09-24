إعفاء المدير المناوب بمستشفى الولادة والأطفال بعرعر بعد واقعة إهمال

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): في رد فعل سريع ، قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية إعفاء المدير المناوب بمستشفى الولادة والأطفال بعرعر بسبب شكوى مواطن عن واقعة إهمال . في رد فعل سريع ، قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية إعفاء المدير المناوب بمستشفى الولادة والأطفال بعرعر بسبب شكوى مواطن عن واقعة إهمال . وأكد مدير " صحة الحدود الشمالية " عبدالله ولمان العازمي أنه بعد التحقيق في الواقعة ثبت إهمال المدير المناوب لأحد المراجعين وتم إعفائه وتكليف زميل آخر بالعمل محله ، وفقاً لـ " عكاظ " . وأشار على تجاوب المديرية مع شكاوى واقتراحات المراجعين من مواطنين أو مقيمين مؤكداً أن الهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية .

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