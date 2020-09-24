شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. احتفالات اليوم الوطني بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

انطلقت مساء اليوم احتفالات الأهالي باليوم الوطني التسعين للمملكة التي تنظمها أمانة المنطقة بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف كان في استقبال سموه في مقر الحفل وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان وأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حيث عُزف السلام الملكي ، ثم شاهد سموه عرضا مرئيا بعنوان (سعد سعود ) عن اليوم الوطني الـ 90 ،تلاه العرضة السعودية التي قدمها عدد من أبناء المنطقة.

بعد ذلك تجوّل سمو الأمير فيصل بن نواف على أركان الفعاليات المقامة بهذه المناسبة التي تنوّعت لتناسب رغبات وميول أبناء المجتمع، كما شارك في الاحتفال بعبارة وطنية عبر شجرة تويتر " دام عزك يا وطن " ، ثم أطلق هاشتاق احتفالات المنطقة بعنوان #اليومالوطني 90بالجوف ، مختتما الجولة بالمرور على ممشى المواهب بمشاركة أبناء وبنات المنطقة بمواهبهم باليوم الوطني .

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لأمانة المنطقة على تنظيمها هذه الفعالية ، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .

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