السعودية اليوم / الهند تسجل 86508 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 86508 إصابات مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5732518 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91149 حالة وفاة.

// انتهى //

12:44ت م

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نيودلهي 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 86508 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1129 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5732518 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91149 حالة وفاة.// انتهى //12:44ت م0034

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