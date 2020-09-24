محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 0.80 % انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.النفط أسعار النفط 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 11:44 AM ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 0.80 % Advertisements انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً. الكلمات المفتاحية ، انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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